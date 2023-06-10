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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

МИД РФ пообещал соответствующую реакцию на антироссийские действия Исландии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Решение Рейкьявика о понижении уровня дипотношений с Москвой рушит весь комплекс взаимодействия между странами, и вся ответственность за это лежит на исландской стороне, заявили в субботу в МИД РФ.

"Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве. Как известно, Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена", - говорится в заявлении ведомства на его сайте.

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На Смоленской площади подчеркнули, что "вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне".

"Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем, - говорится в сообщении. - На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция".

Накануне МИД Исландии принял решение с 1 августа приостановить работу посольства в Москве. Также Исландия намерена снизить уровень дипотношений с РФ, и исландские власти попросили Россию сократить масштабы работы ее посольства в Рейкьявике.

Исландия МИД РФ
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