Движение по Транскаму приостановлено из-за схода на трассу грязевого селя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали закрылось в 19:30 субботы в обоих направлениях из-за плохой погоды и схода грязевого селя, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Южной Осетии.

"На североосетинском участке трассы сошел сель. В ближайшие дни прогнозируются ливневые дожди, сход селей в горах", - отметили в МЧС.

Дорога будет закрыта до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.