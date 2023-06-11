Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Жуковском районе Калужской области упал беспилотник, сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор добавил, что на месте работают специальные службы.

Ранее сообщалось о падении двух БПЛА на федеральной трассе М-3 "Украина" в Калужской области в понедельник 5 июня.

