Источник допустил принятие поправок об отмене НДС для туроператоров в весеннюю сессию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об отмене НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, сообщил федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

"В этом году освобождаем от НДС крупных туроператоров. Законопроект Минфин внес в правительство. Там была задержка, так как наши хотели поправками в закон пройти, потом концепция изменилась. Рассчитываем, что на следующей неделе у нас будет заключение из ГПУ и на ближайшей комиссии по законопроектной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Консенсус есть", - сказал он в кулуарах туристического форума "Путешествуй!".

По его словам, законопроект начнет действовать задним числом, с 1 января 2023 года. "Будем просить Госдуму, насколько возможно, пытаться принять в весеннюю сессию. Поработаем с депутатами, они тоже понимают, насколько это важно", - добавил министр.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты НДС туроператоров, формирующих турпродукт в сфере внутреннего и въездного туризма. Как ранее заявляли в Российском союзе туриндустрии, это будет способствовать снижению цен на организованные путешествия по России за счет сокращения издержек туркомпаний.