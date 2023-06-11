Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Источник допустил принятие поправок об отмене НДС для туроператоров в весеннюю сессию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Законопроект об отмене НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, сообщил федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

"В этом году освобождаем от НДС крупных туроператоров. Законопроект Минфин внес в правительство. Там была задержка, так как наши хотели поправками в закон пройти, потом концепция изменилась. Рассчитываем, что на следующей неделе у нас будет заключение из ГПУ и на ближайшей комиссии по законопроектной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Консенсус есть", - сказал он в кулуарах туристического форума "Путешествуй!".

По его словам, законопроект начнет действовать задним числом, с 1 января 2023 года. "Будем просить Госдуму, насколько возможно, пытаться принять в весеннюю сессию. Поработаем с депутатами, они тоже понимают, насколько это важно", - добавил министр.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты НДС туроператоров, формирующих турпродукт в сфере внутреннего и въездного туризма. Как ранее заявляли в Российском союзе туриндустрии, это будет способствовать снижению цен на организованные путешествия по России за счет сокращения издержек туркомпаний.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье" Черноморского флота

Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Что произошло за день: суббота, 10 июня

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });