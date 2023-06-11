Стойка шасси отказала у самолета при посадке в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экипаж самолета авиакомпании Red Wings при посадке в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс из Антальи в Екатеринбург, на борту находилось 35 пассажиров, из них пять несовершеннолетних.

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов, отмечается в пресс-релизе.