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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Стойка шасси отказала у самолета при посадке в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экипаж самолета авиакомпании Red Wings при посадке в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс из Антальи в Екатеринбург, на борту находилось 35 пассажиров, из них пять несовершеннолетних.

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов, отмечается в пресс-релизе.

Екатеринбург Кольцово Red Wings
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