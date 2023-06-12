Российские военные сообщили об ударе по украинскому вооружению на купянском направлении

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В российской группировке "Запад" заявили, что фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по украинской военной технике на купянском направлении.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж Су-34 группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной и специальной техники из состава 4-ой отдельной бригады территориальной обороны (Украины) в районе населенного пункта Петропавловка", - сказал в понедельник начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны 1-ой танковой армии в районе населенного пункта Песчаное огнем самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожено артиллерийское орудие американского производства М-777", - уточнил он.

"В полосе обороны 6-ой общевойсковой армии расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь" уничтожил БТР противника в районе населенного пункта Синьковка", - добавил Зыбинский.

По его словам, в районе Новомлынска группа спецназа с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожила пикап украинских военных.