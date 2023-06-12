Суд РФ продолжит рассматривать иск "РусХимАльянса" к Linde на $1,2 млрд вопреки угрозам истцу

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российский суд отказался приостановить процесс о взыскании "РусХимАльянсом" (СП "Газпрома" и "РусГазДобычи" - один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) с Linde суммы в $1,2 млрд, несмотря на требования ответчика дождаться итогов разбирательства в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC, ГМАЦ).

Арбитражный суд (АС) города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 июня отказал РХА в соответствующем заявлении. "Заявление ООО "РусХимАльянс" о приостановлении производства по делу оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, "РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. "Исполнение контракта было на законных основаниях приостановлено Linde Engineering 27 мая 2022 года в соответствии с применимыми санкциями и в соответствии с решением санкционного органа Германии", - полагает подрядчик.

"РусХимАльянс", в свою очередь, уверен, что санкции не охватывают работы по контракту настолько, чтобы приостанавливать его полностью (они лишь могут затрагивать некоторые единицы некритичного оборудования для газоперерабатывающего завода), и потребовал возобновления работ. "Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта", - отмечает суд. Банки-гаранты ответили, что не могут исполнить свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области в марте принял к производству исковое заявление "РусХимАльянса" к Linde GmbH на 1,1 млрд евро. Сумма включает порядка 972 млн евро и 7,6 млрд рублей в качестве возмещения убытков по контракту от 07.07.2021 № КГС-05/099-2021, а также 13,5 млн евро и 117,5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde был наложен арест.

Linde GmbH 4 марта 2023 года подала уведомление об арбитраже в HKIAC против "РусХимАльянса", утверждая, что РХА не имеет права на выплату, что поданный в России иск нарушает арбитражное соглашение, а также что РХА должен компенсировать Linde убытки и ущерб от ареста российских активов. Кроме того, 17 марта 2023 года Linde GmbH получила от Высокого суда Гонконга судебный запрет, предписывающий "РусХимАльянсу" требовать приостановки рассмотрения российского иска и разрешать любые споры в арбитраже HKIAC. Это постановление требует от РХА исполнения "под угрозой уголовного преследования и заключения в тюрьму", дополняет российский суд.

"Подвергнутый санкциям истец находится в заведомо неравном положении по отношению к ответчику, и имеются основания для сомнений в том, что спор будет рассмотрен ГМАЦ с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства. При указанном положении Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеет компетенцию на рассмотрение настоящего спора", - говорится в новом определении суда.

Также суд отметил, что процесс в Гонконге и процесс в России "имеют различные основания и предметы", в связи с чем одно разбирательство не является основанием для приостановки другого.