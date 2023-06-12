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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Военно-Грузинскую дорогу закрыли до 13:00 из-за ремонта туннеля

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии запретили для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из России с 10:00 до 13:00 12 июня", - говорится в сообщении.

Причиной ограничений послужили ремонтные работы в туннеле на территории Грузии и невозможность обеспечения безопасного проезда транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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