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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов и дронов против ВСУ на двух направлениях

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожил украинский бронетранспортер на запорожском направлении.

"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортер ВСУ, нанес удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое опубликовало кадры удара.

В понедельник военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения беспилотником опорного пункта вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.

В сообщении министерства говорится, что на южно-донецком направлении российские военные обнаружили долговременные укрепления ВСУ. Опорный пункт армии Украины уничтожен точным ударом дронов, сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ Ка-52
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