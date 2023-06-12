Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов и дронов против ВСУ на двух направлениях
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожил украинский бронетранспортер на запорожском направлении.
"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортер ВСУ, нанес удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое опубликовало кадры удара.
В понедельник военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения беспилотником опорного пункта вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении.
В сообщении министерства говорится, что на южно-донецком направлении российские военные обнаружили долговременные укрепления ВСУ. Опорный пункт армии Украины уничтожен точным ударом дронов, сказали в Минобороны РФ.