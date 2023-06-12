В Минобороны РФ сообщили о боях в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об активных боевых действиях в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР, отражении атаки украинской армии.

"На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашненков.

"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики", - сказал он.