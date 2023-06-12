Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Минобороны РФ сообщили о боях в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об активных боевых действиях в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР, отражении атаки украинской армии.

"На донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашненков.

"Южной" группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Авдеевка ДНР Марьинка Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ

Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат"

Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат"

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку, оценив работу по ликвидации наводнения

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Что произошло за день: воскресенье, 11 июня

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали уже 7 тыс. человек

Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });