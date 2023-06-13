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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:47

Выборы губернатора Кузбасса назначены на 10 сентября

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Кузбасса приняли решение о проведении выборов губернатора Кемеровской области 10 сентября 2023 года, сообщает во вторник пресс-служба парламента региона.

"Дата выбрана в соответствии с законодательством, которое предписывает проводить выборы в органы государственной власти субъектов РФ в единый день голосования - второе воскресенье сентября. Отметим, что дата определена с учетом сроков, установленных законодательством о выборах", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в этот же день в Кемеровской области пройдут и выборы депутатов регионального парламента.

Кузбасс Кемеровская область
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