Выборы губернатора Кузбасса назначены на 10 сентября

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Кузбасса приняли решение о проведении выборов губернатора Кемеровской области 10 сентября 2023 года, сообщает во вторник пресс-служба парламента региона.

"Дата выбрана в соответствии с законодательством, которое предписывает проводить выборы в органы государственной власти субъектов РФ в единый день голосования - второе воскресенье сентября. Отметим, что дата определена с учетом сроков, установленных законодательством о выборах", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в этот же день в Кемеровской области пройдут и выборы депутатов регионального парламента.