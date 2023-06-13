Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Три природных пожара ликвидировали в Свердловской области за сутки, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась почти в семь раз и, по данным на вечер 12 июня, составляла 54 гектара. Ликвидированы три возгорания в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что сейчас в Камышловском районе тушат возгорание на площади 24 гектара, в Пышминском - не площади 23 гектара и в Гиринском на площади семь гектаров. Борьбу с огнем ведут более 100 человек, привлечено свыше 20 единиц спецтехники.