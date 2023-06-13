ФАС заподозрила пять компаний в сговоре на поставки лабораторного оборудования

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении пяти компаний, подозреваемых в сговоре при поставках лабораторного оборудования, сообщили в ведомстве.

"Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, расходных материалов для лабораторных исследований и химических продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС во вторник.

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭлюентЛабораториз", ООО "Молбиол", ООО "Аналитическая Мануфактура", ООО "Русмедторг", ООО "Медстандарт".

"По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в 41 закупочной процедуре может составить свыше 1,1 млрд рублей", - отметили в сообщении.

Часть средств на поставку товаров была выделена в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", а поставка товара осуществлялась организациями на территории 24 субъектов РФ. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур.

В случае установления вины организациям грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.