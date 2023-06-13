Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

ФАС заподозрила пять компаний в сговоре на поставки лабораторного оборудования

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении пяти компаний, подозреваемых в сговоре при поставках лабораторного оборудования, сообщили в ведомстве.

"Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку лабораторного и производственного оборудования, расходных материалов для лабораторных исследований и химических продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС во вторник.

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "ЭлюентЛабораториз", ООО "Молбиол", ООО "Аналитическая Мануфактура", ООО "Русмедторг", ООО "Медстандарт".

"По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в 41 закупочной процедуре может составить свыше 1,1 млрд рублей", - отметили в сообщении.

Часть средств на поставку товаров была выделена в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", а поставка товара осуществлялась организациями на территории 24 субъектов РФ. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные ФАС России, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур.

В случае установления вины организациям грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С февраля 2022 г. на объектах транспорта в РФ предотвратили 28 диверсий и терактов

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17
ПМЭФ-2023

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });