В нижегородском заповеднике тушат пожар на площади 10 га

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожарные вторые сутки ликвидируют возгорание на территории Керженского заповедника в Нижегородской области.

На сайте заповедника во вторник сообщается, что огонь обнаружили накануне утром.

"Пожар возник на горельнике 2010 года в 113-м квартале, почти в центральной части заповедника. Возгорание произошло от грозового разряда, предположительно, 9 июня во время грозы", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание локализовано на площади около 10 га."В течение дня 13 июня пожар планируется ликвидировать", - отмечается на сайте заповедника.

Заповедник "Керженский" образован в 1993 году на левом берегу реки Керженец. Его территория площадью около 47 тыс. га находится в Семеновском и Борском районах Нижегородской области.

В заповеднике охраняются более 140 видов растений, лишайников, грибов и животных, внесенных в Красные книги Нижегородской области, России и Международного союза охраны природы. Территория заповедника включает болотные комплексы, отнесенные согласно Рамсарской конвенции к водно-болотным угодьям международного значения.

В 2002 году решением ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного.