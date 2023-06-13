Законопроект о блокировке информресурсов по сбору средств для противника принят в I чтении

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о блокировке информационных ресурсов по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта.

Законопроектом (№197914-8) предлагается принимать меры ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

Процедура предусматривает, что в случае получения соответствующей информации генпрокурор обращается в Роскомнадзор с просьбой о ее блокировке.

Как отметил соавтор проекта закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ответственность за такое финансирование уже есть: ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). "Она содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности нашей страны и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал журналистам Пискарев.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что за период проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании вооруженных сил Украины и о возможных способах осуществления такого финансирования.