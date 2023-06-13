Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цели специальной военной операции носят фундаментальный характер и меняться не будут, заявил президент РФ Владимир Путин.

О том, поменялись ли цели СВО и если да, то как, Путина спросили в ходе его встречи с военными корреспондентами во вторник.

"Нет. Они меняются в соответствие с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер", - сказал Путин.