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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Путин уверен, что ОПК Украины скоро перестанет существовать

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Украинский оборонно-промышленный комплекс не производит продукцию, ВСУ получают только зарубежную технику, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? "Леопарды", что ли, производят, "Брэдли" или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами.

Он заявил, что вопрос демилитаризации остается в практической плоскости.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина
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