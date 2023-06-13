Президента РФ удивило, что Зеленский может поддерживать неонацистов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в пособничестве неонацистам.

"Я вообще удивляюсь, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь и который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого!" - сказал Путин в ходе встречи с российскими военкорами.

По словам российского президента, украинские власти откровенно стали возводить на пьедесталы, где раньше стояли памятники Ленину, Степана Бандеру.

"Ну не хотят они коммунизма, бог с ними, сбрасывают там основателя Украины - Ленина, ну ладно, это их дело, но на это место Бандеру ставят - это же фашист. И как он (Зеленский - ИФ) может их поддерживать?" - отметил Путин.

Президент заявил, что власти РФ первоначально не имели никакого отношения к событиям на юго-востоке Украины. "Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому никакого отношения. Ну никакого, говорю об этом совершенно откровенно, прямо и честно. Вообще нулевое", - подчеркнул глава государства.

"Да, там были люди из России, которые пытались там поддерживать местное население. В конце концов нас вынудили встать на защиту этих людей. И мы девять лет искренне пытались договориться с ними о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной, мы искренне стремились к этому. А теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как уже в народе говорят - кинули просто, и не собирались ничего выполнять, как оказывается. И все дошло до сегодняшней ситуации", - добавил Путин.