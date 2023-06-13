Президент России заявил, что в Белгородской области со стороны Украины сейчас никого нет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время в Белгородской области со стороны Украины никого нет, там работают российские пограничники и Вооруженные силы РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом там - ни в Белгородской области... Нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают, и Вооруженные силы", - сказал Путин на встрече с военкорами во вторник.

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет (в акциях диверсионно-разведывательных групп - ИФ). Но в принципе можно было бы это предположить - что противник вести будет себя таким образом. И можно было бы, и, наверное, лучше подготовиться", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что "проблема будет решена".