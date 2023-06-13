Путин допустил, что придется подумать о создании санитарной зоны на территории Украины

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия активно укрепляет границу с Украиной, однако возможность обстрелов приграничных регионов остается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ну конечно же, нужно укреплять границу. И наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет. Идет достаточно быстро. И эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военкорами во вторник.

По его словам, проблема с атаками на приграничные регионы РФ со стороны Украины есть.

"Связана она - я думаю, что тоже это понятно - в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но конечно, мы должны обезопасить наших граждан", - пояснил президент.

Несмотря на укрепление границ, возможность обстреливать территорию РФ с территории Украины остается, добавил Путин.

"И здесь несколько важных способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых на нашу территорию не будет. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос - это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - пояснил глава государства.

"Ну это отдельный вопрос - я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Надо смотреть на то, как ситуация будет развиваться", - заключил президент.