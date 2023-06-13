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РФ выделит $10 млн на продовольственную помощь через структуры ООН четырем странам Африки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в 2023 году добровольного целевого взноса России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере до 10 млн долларов США на финансирование гуманитарной помощи Буркина-Фасо, Судану, Центральноафриканской республике и Эфиопии.

Распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из общей суммы взноса каждой из стран выделяется по 2,5 млн долларов.

МЧС России совместно с Минфином поручено согласовать со Всемирной продовольственной программой ООН порядок использования взноса с учетом того, что выделяемые для оказания продовольственной помощи средства должны быть использованы для закупки грузов в РФ, а также для оплаты их доставки российскими организациями.

РФ ООН Буркина-Фасо Судан Центральноафриканская Республика Эфиопия
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