Посол Катара в РФ заявил, что Москва и Доха продолжат развивать отношения двух стран

Посол Катара в РФ Ахмед Бен Насер Бен Джасем Аль Тани (справа)

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Посол Катара в РФ Ахмед Бен Насер Бен Джасем Аль Тани назвал полученный орден Дружбы стимулом для того, чтобы в дальнейшем развивать отношения двух стран, двух народов.

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил катарского посла орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-катарских отношений.

"Я глубоко благодарен и признателен президенту России Владимиру Путину за решение наградить меня", - сказал "Интерфаксу" посол Аль Тани.

"Выражаю свое глубокое почтение и уважение народу дружественной Российской Федерации, хочу отметить, что мое награждение этим орденом отражает прогресс и глубину отношений сотрудничества между государством Катар и Российской Федерацией, а также послужит стимулом для дальнейшего развития этих связей на благо общих интересов наших стран и народов", - подчеркнул он.