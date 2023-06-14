Росздравнадзор сообщил о значительном сокращении количества поддельных лекарств в РФ

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о значительном сокращении количества фальсифицированных лекарственных препаратов в РФ.

"Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые (в обороте - ИФ) у нас в стране, упало практически в несколько раз, если мы будем говорить (за период - ИФ) с 2019 года", - сказала Самойлова на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума в среду.

По ее словам, во всех федеральных округах России проводятся контрольные мероприятия по проверке качества лекарств; в среднем проводится более 37 тыс. исследований в год.

"Количество забракованных серий (лекарств) с каждым годом уменьшается (...). Качество лекарственных препаратов (в России) сегодня подтверждается", - отметила глава Росздравнадзора.