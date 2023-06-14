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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Оборот лекарств без маркировки в новых регионах РФ разрешен до апреля 2025 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оборот лекарственных препаратов без маркировки в четырех новых субъектах России разрешен до апреля 2025 года, следует из постановления правительства РФ.

"До 1 апреля 2025 г. на территориях новых субъектов Российской Федерации допускается ввод в оборот, и (или) оборот, (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга", - говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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