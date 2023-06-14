Газ взорвался в многоквартирном доме в Прикамье, пострадал один человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Один человек травмирован в результате взрыва газа и возгорания в жилом многоквартирном доме в Красновишерске (Пермский край), сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России в среду.

Сообщение о хлопке бытового газа в многоквартином доме в городе Красновишерск поступило диспетчеру в 22:10 (20:10 мск).

"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей", - сказали в пресс-службе.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 60 человек (в том числе пять детей). С четвертого этажа по автолестнице спасатели эвакуировали двух человек.

В результате происшествия травмирован один человек.

Пожар ликвидирован в 22:20 (20:20 мск) на площади 50 квадратных метров.