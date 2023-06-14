Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Газ взорвался в многоквартирном доме в Прикамье, пострадал один человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Один человек травмирован в результате взрыва газа и возгорания в жилом многоквартирном доме в Красновишерске (Пермский край), сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС России в среду.

Сообщение о хлопке бытового газа в многоквартином доме в городе Красновишерск поступило диспетчеру в 22:10 (20:10 мск).

"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло разрушение остекления в квартирах, частичное разрушение перегородки между квартирами. Происходит горение домашних вещей", - сказали в пресс-службе.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 60 человек (в том числе пять детей). С четвертого этажа по автолестнице спасатели эвакуировали двух человек.

В результате происшествия травмирован один человек.

Пожар ликвидирован в 22:20 (20:20 мск) на площади 50 квадратных метров.

Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 14 июня

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

От отравления суррогатным алкоголем в РФ в июне погибли 35 человек, пострадали свыше 100

Кадыров сообщил, что депутат Делимханов не ранен

Законопроект о запрете смены пола кроме врожденных аномалий у детей прошел I чтение

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушен

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });