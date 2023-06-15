Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Памятник министру просвещения Российской империи Уварову установят в Петербурге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Памятник президенту Императорской Академии наук, министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову (1786-1855) появится в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного.

"Было принято крайне значимое решение установить памятник в честь великого министра просвещения (занимал этот пост в 1833-1849 гг. при Николае I - ИФ), который очень многое сделал для развития нашей страны, который вошел в историю, в том числе в историю развития нашей образовательной системы. Открытие монумента Сергею Семеновичу Уварову состоится в Год педагога и наставника (2023 - ИФ) и станет важным вкладом в повышение престижа профессии учителя", -приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Для установки памятника выбрано знаковое место - Университетская набережная, где зарождались и развивались российское образование и наука, отмечается в сообщении. На набережной находится и Академия наук, которую Уваров возглавлял (в 1818-1855 гг. - ИФ). "Много сил он вложил и в развитие Санкт-Петербургского университета. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город также откроет благоустроенную площадь Универсантов, украшенную фонтанным комплексом.

В сообщении Смольного подчеркивается, что при Уварове было положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования ученых за границу. Результатом его деятельности стало значительное расширение сети учебных заведений, развитие и качественное улучшение системы подготовки преподавателей.

Петербург Сергей Уваров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти сто домовладений подтопили реки, вышедшие из берегов из-за ливней в Сочи

Почти сто домовладений подтопили реки, вышедшие из берегов из-за ливней в Сочи

Абрамченко оценила в 1,5 млрд руб. ущерб населенным пунктам от разрушения Каховской ГЭС

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

Глава Крыма сообщил о девяти нейтрализованных за ночь и утро беспилотниках

Глава Крыма сообщил о девяти нейтрализованных за ночь и утро беспилотниках

Численность команды инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС увеличится вдвое

Численность команды инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС увеличится вдвое

Что произошло за день: среда, 14 июня

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

От отравления суррогатным алкоголем в РФ в июне погибли 35 человек, пострадали свыше 100

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });