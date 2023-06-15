Памятник министру просвещения Российской империи Уварову установят в Петербурге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Памятник президенту Императорской Академии наук, министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову (1786-1855) появится в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного.

"Было принято крайне значимое решение установить памятник в честь великого министра просвещения (занимал этот пост в 1833-1849 гг. при Николае I - ИФ), который очень многое сделал для развития нашей страны, который вошел в историю, в том числе в историю развития нашей образовательной системы. Открытие монумента Сергею Семеновичу Уварову состоится в Год педагога и наставника (2023 - ИФ) и станет важным вкладом в повышение престижа профессии учителя", -приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Для установки памятника выбрано знаковое место - Университетская набережная, где зарождались и развивались российское образование и наука, отмечается в сообщении. На набережной находится и Академия наук, которую Уваров возглавлял (в 1818-1855 гг. - ИФ). "Много сил он вложил и в развитие Санкт-Петербургского университета. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город также откроет благоустроенную площадь Универсантов, украшенную фонтанным комплексом.

В сообщении Смольного подчеркивается, что при Уварове было положено начало реальному образованию в России и восстановлена практика командирования ученых за границу. Результатом его деятельности стало значительное расширение сети учебных заведений, развитие и качественное улучшение системы подготовки преподавателей.