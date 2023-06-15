Почти сто домовладений подтопили реки, вышедшие из берегов из-за ливней в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы администрации Сочи завершили обход домов, куда зашла вода во время наводнения накануне, сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг.

"Мониторинговые группы обследовали 97 домовладений, подтопленных из-за непогоды. По результатам обследований подтвержден ущерб в 22 домах, где проживают 126 человек", - говорится в сообщении.

Кроме этого, стихия повредила инфраструктуру городских улиц и трех мостов.

"Энергетики запитали порядка 60% потребителей. Восстановлено газоснабжение 66 домовладений. Работы продолжаются", - сообщает пресс-служба.

Восстановить поврежденные водоводы и окончательно стабилизировать подачу питьевой воды населению планируется к концу текущих суток.

"С прекращением осадков уровень в реке Мацесте нормализовался, вода ушла с городских и придомовых территорий. В зоне подтопления работают 7 мониторинговых групп", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сочи утром 14 июня из-за продолжительных ливней реки Мацеста и Мзымта вышли из берегов, затопив дома, магазины и офисы микрорайона Мацеста в Хостинском районе курорта. Пострадавших и жертв нет. На территории наводнения власти объявили локальную ЧС. В ликвидации последствий задействованы 220 сотрудников оперативных служб.

Между тем министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило в четверг, что в регионе спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Из-за сильного дождя оказались затопленными 1819 придомовых территорий, в том числе 879 домов. По состоянию на утро четверга в Лабинском и Кавказском районах остаются подтопленными 41 придомовая территория, в 15 домах находится вода.