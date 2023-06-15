Россия ставит задачу к 2030 году войти в десятку мировых экспортеров продовольствия

Сейчас РФ занимает 18-е место в этом рейтинге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует к 2030 году войти в десятку ведущих экспортеров продовольствия, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

"Наша цель - в 2030 году с 18-й позиции в мировом рейтинге стран-экспортеров продовольствия подняться в десятку, и над этим мы будем работать", - сказала она.

Как сообщила Абрамченко, РФ поставляет продовольствие в 160 стран мира. "При этом закрытые (для российского продовольствия - ИФ) рынки Запада не обрушили наш экспорт, а, наоборот, увеличили его. Если говорить о досанкционном 2013 годе, то там позиции нашего экспорта были $16,5 млрд. В прошлом году - $41,5 млрд. Мы выросли в 2,5 раза, - сказала она. - То есть, политика санкций не приводит к закрытию границ. Политика санкций приводит к тому, что в беднейших странах продовольствия будет все меньше, и оно будет все дороже".

Вице-премьер напомнила, что РФ столкнулась с санкциями в 2014 году и в качестве контрмеры ввела продовольственное эмбарго. "И тогда мы впервые всерьез заговорили об импортозамещении. И такая тактика показала себя очень хорошо как эффективная практика, - сказала она. - Сейчас мы по многим показателям доктрины продовольственной безопасности уже достигли пороговых значений, а где-то в разы их превысили".

По ее словам, сейчас отрасль развивается уже не в рамках импортозамещения, а в рамках развития экспортного потенциала.