Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Въезд на платный участок трассы М-4 "Дон" в объезд Аксая Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" запустила движение на двух новых платных автодорожных обходах в составе федеральной трассы М-1 "Дон" - на обходе города Аксай и Ростова-на-Дону (65 км), а также на Дальнем западном обходе Краснодара (ДЗОК, 51 км).

Церемонию запуска дорог по видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что введенные участки "улучшат связанность городов и поселков между собой, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани и, в целом, ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный экономический потенциал регионов юга России".

Обходы позволят разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного транспорта и будут способствовать улучшению экологической ситуации в этих городах. Они также позволят ускорить автомобильный поток по трассе М-4, которая является основной магистралью движения из центра на юг РФ, и сэкономить до двух часов в пути при движении на юг.

Работы по строительству и реконструкции 65-километрового восточного обхода вокруг Ростова-на-Дону и Аксая начались в 2018 году и были завершены на полтора года раньше запланированного срока. В работах было задействовано 2,3 тыс. человек и 419 единиц техники. Построено 36 км новой дороги с четырьмя полосами движения, включая восемь путепроводов и пять мостов. Ещё 29 км трассы, открытые ранее, были реконструированы и приведены в нормативное состояние. Скоростной режим по обходу Аксая составит 110 км/ч.

Главным искусственным сооружением на объекте стал мост через р. Дон по две полосы движения в каждом направлении. Общая длина моста 1,9 тыс. м, с судоходным пролетом 147 м, высота моста составляет 17 м.

Основная часть обхода Ростова-на-Дону и Аксая создавалась в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС) силами компаний группы "Нацпроектстрой" (ООО "НПС Аксай", "Трансстроймеханизация"). Стоимость дороги на момент заключения контракта осенью 2020 года составляла около 86 млрд руб.

ДЗОК, открытый на полгода раньше запланированного срока, имеет протяженность 51 км. На дороге созданы 24 искусственных сооружения, в том числе 20 путепроводов, четыре моста через балки и реки. В работах были задействованы 900 человек и 300 единиц техники в сутки.

Обход Краснодара строился также в рамках ДИС (на строительство, содержание, ремонт и эксплуатацию), которое заключалось осенью 2020 года с АО "Донаэродорстрой". Цена соглашения на тот момент составляла около 42 млрд руб.

Заказчиком работ со стороны государства выступала госкомпания "Автодор".