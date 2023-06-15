МИД РФ обеспокоен информацией о попытках Штатов вмешаться в диалог Баку и Степанакерта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве выражают обеспокоенность появившейся в СМИ информацией о том, что Вашингтон пытается навязать свои посреднические услуги в диалоге между Баку и Степанакертом, заявили в МИД РФ.

"Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы", - отметили на Смоленской площади.

Ранее газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник сообщила, что США пытаются напрямую вмешаться в переговоры Баку и Степанакерта.

По данным издания, американская сторона принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться на встречу с азербайджанской стороной в ближайшее время в "третьей стране".