Более 10 тыс. российских военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны России сообщили, что специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции (СВО) получили более 10 тысяч военных РФ.

"С начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих Вооруженных сил РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника", - сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

"В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 российских военнослужащих", - сообщили в министерстве.

По словам военных, выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются военнослужащим на личные финансовые счета.

"При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует", - сообщило Минобороны РФ.

Размеры выплат

По его данным, в частности, выплаты по 300 тыс. рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 украинский самолет произведены летчикам и операторам средств ПВО.

"По 100 тысяч рублей в 2023 году получены военнослужащими подразделений сухопутных и воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ", - говорится в сообщении.

"Выплаты российским военнослужащим по 50 тысяч рублей произведены за уничтожение в 2023 году 1 501 боевой бронированной машины противника, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок реактивных систем залпового огня", - сообщили в министерстве.

"За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"За успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности, российские военнослужащие получили по 50 тысяч рублей", - заявили в Минобороны.

"Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей", - сообщили в министерстве.

"В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на запорожском и южно-донецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", - сообщило Минобороны РФ.