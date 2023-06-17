Почти 500 придомовых территорий подтоплены в Краснодарском крае из-за непогоды
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В трех районах Краснодарского края в результате ливней подтоплены почти 500 придомовых территорий, сообщила в субботу пресс-служба краевого управления МЧС.
"По состоянию на 16:00 мск, в трех районах Краснодарского края подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находится вода. В настоящее время наблюдается снижение уровней воды в реках", - говорится в сообщении.
Ликвидацией последствий паводка занимаются 193 человека и 52 единицы техники.