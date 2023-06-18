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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Российские военные сообщили об авиаударах по ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла ракетные и бомбовые удары по опорным пунктам и военной технике вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Борцы. Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на соледаро-артемовском направлении", - сказал он.

Кроме того, по его словам, российские артиллеристские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки и пикап с украинскими военнослужащими в районе Спорного.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" в районе населенного пункта Красногоровка", - сообщил Астафьев.

СВО
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