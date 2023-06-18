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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Правительство РФ учредило стипендию имени физика Валиева для студентов и аспирантов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2023 года студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева - одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Стипендии предназначены для студентов-очников, обучающихся на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета, на любом курсе магистратуры, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Всего предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тыс. рублей ежемесячно и 30 стипендий для аспирантов по 75 тыс. рублей ежемесячно, отмечается в сообщении.

Получать такие стипендии смогут в том числе авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, а также участники федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

Кандидатов на получение стипендий будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.

Камиль Валиев (1931-2010) - советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, академик АН СССР и РАН, научный руководитель Физико-технологического института РАН. Он руководил разработкой и организацией промышленного производства кремниевых интегральных схем для комплектации советской вычислительной техники и оборонных систем.

Как указывается в сообщении кабмина, сегодня Валиева называют одним из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники.

Михаил Мишустин Минобрнауки Камиль Валиев
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