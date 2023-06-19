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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Володин заявил о важности формирования единого транспортного пространства РФ и Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Формирование единого транспортного пространства России и Белоруссии актуально в условиях попыток Запада изолировать эти страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на заседании Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

"Ещё один вопрос, который мы будем с вами обсуждать, касается объединенной транспортной системы. Особую значимость этот вопрос приобретает из-за предпринимаемых попыток Запада изолировать Россию и Белоруссию от внешних рынков сбыта и транспортного сообщения с другими странами", - сказал Володин.

Он отметил, что создание объединенной транспортной системы предусмотрено Договором о создании Союзного государства. Володин обратил внимание, что заседание Парламентского Собрания проходит в Витебской области, "которая в силу своего географического положения играет роль важного транспортного узла".

В связи с этим в заседании принимают участие министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин РФ Белоруссия
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