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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе причин отказа российской стороны представителям ООН в доступе на затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС территории, но указал на сложность обеспечения безопасности специалистов из-за постоянных провокаций Киева.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать слова гуманитарного координатора ООН на Украине Дениз Браун о том, что Россия отказала всемирной организации в доступе к пострадавшим районам.

"Я не знаю точно нюансов. Там же очень много вопросов: как переходить линию разграничения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там идут постоянные обстрелы, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди", - отреагировал Песков.

"Поэтому здесь это все очень сложно, и очень сложно обеспечить им безопасность, ну и много других нюансов", - продолжил он.

Дмитрий Песков
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