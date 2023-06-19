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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Кремле заявили, что Москва и Минск будут противостоять попыткам дестабилизации ситуации

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия будут противостоять попыткам покушений на стабильность в обеих странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И, конечно, среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность - и на стабильность в Белоруссии, и на стабильность в Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ о том, что граждане Белоруссии, уехавшие из страны, готовят госпереворот, и эта подготовка ведется в Польше.

Пресс-секретарь президента добавил, что и Москва, и Минск, в том числе, вместе "исполнены решимости противостоять этим попыткам".

Дмитрий Песков Белоруссия
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