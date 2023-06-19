Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В ДНР заявили о массированном обстреле Волновахи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ребенок погиб, еще около 20 мирных жителей пострадали в результате обстрелов города Волноваха в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Сообщается, что "в Волновахском районе погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое ВФУ проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка".

ДНР Денис Пушилин Волноваха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ правозащитную группу "Агора"

Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Одиннадцать крупных предприятий белгородского Шебекино повреждены при обстрелах

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях

Песков отметил проблемы с безопасностью представителей ООН на затопленных территориях

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии

ФСБ заявила о пресечении попытки терактов против руководства Запорожской области

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"

Силы ПВО сбили два беспилотника в Крыму

Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии

Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии

Режим ЧС введен во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии из-за подтоплений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });