В ДНР заявили о массированном обстреле Волновахи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ребенок погиб, еще около 20 мирных жителей пострадали в результате обстрелов города Волноваха в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Сообщается, что "в Волновахском районе погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое ВФУ проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка".