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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Башню XIV века и часть крепостной стены в центре Пскова передали в пользование РПЦ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Состоялась передача Псковской епархии Мстиславской башни XIV века и участка крепостной стены в Пскове, сообщает в понедельник пресс-служба межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

"Межрегиональное территориальное управление Росимущества (...) передало по договору безвозмездного пользования Псковской епархии РПЦ объекты культурного наследия федерального значения: "Мстиславская башня", "Участок крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объекты примыкают к зданию епархии, поэтому религиозная организация планирует их отреставрировать и провести благоустройство территории.

В 1374-1375 годах псковичами было построено четвертое кольцо псковских укреплений - каменная стена Среднего города. Мстиславская башня является единственной сохранившейся башней Среднего города. Она долгие годы служила основным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений. Объект несет в себе подлинные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века.

Участок крепостной стены примыкает к Мстиславской башне с одной стороны и с другой стороны соединяется с Власьевской башней, образуя достаточно протяженный и высокий участок оборонительного сооружения.

Стены и башни являются визитной карточкой города Пскова.

Псков РПЦ
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