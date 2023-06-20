Нарышкин заявил об украинских дипломатах, решающих не возвращаться по окончании командировок

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Значительное число сотрудников украинских загранучреждений по завершении долгосрочных командировок принимают решение остаться в стране пребывания в статусе беженцев, заявил во вторник директор СВР Сергей Нарышкин.

Он отметил, что по поступающим в СВР сведениям, "в загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на Родину".

"В таких условиях наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД", - заявил Нарышкин, высказывания которого приводит пресс-бюро СВР.

По его словам, в СВР "хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи".

Директор СВР в этой связи призвал принявших такое решение сотрудников украинских загранучреждений "приезжать в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность".