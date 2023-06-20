Глава Минобороны РФ заявил о 263 атаках российских позиций со стороны ВСУ с 4 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины с 4 июня предприняли 263 атаки позиций российских сил, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", - сказал Шойгу на коллегии ведомства во вторник

Он сообщил, что украинские силы пытаются идти в атаку на на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях.

"При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - отметил министр.