Системно значимыми в РФ планируют признавать ИТ-компании с долей рынка 25-30%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Системно значимыми ИТ-компаниями, имеющими возможность претендовать на упрощенный доступ к госзакупкам, планируется признавать организации с долей рынка минимум 25-30%; этот механизм может быть запущен до конца года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Ранее в Минцифры сообщили о подготовке новой формы поддержки российских ИТ-компаний - "рынок в обмен на инвестиции", при которой разработчики развивают ПО под требования заказчиков за счет частных инвестиций, а государство обеспечивает спрос на этот продукт и преференции на госзакупках. Это будет касаться игроков, получивших статус системно значимых. ИТ-компании, получившие такой статус и заключившие с правительством РФ соглашения о развитии своих продуктов, получат возможность получать госзаказы, минуя процедуры торгов и аукционов.

По словам Шадаева, основными критериями для получения статуса системно значимой ИТ-компании станет доля рынка и наличие крупных госзаказчиков, которые могут установить конкретные требования к разрабатываемым продуктам.

"Логика очень простая: если компания имеет определенную долю рынка, если компания имеет, условно, два-три заказчика крупных государственных, которые могут сформулировать требования к целому образу продукта, которые они хотят получить, и компании готовы инвестировать свои средства, то она получает статус системно значимой, и получает возможность упрощённого доступа на рынок заказов для госкомпаний и госорганов", - сказал Шадаев на CNews FORUM-2023.

"Поэтому ключевой критерий - это доля рынка - мы считаем, что она должна быть не меньше 25-30%, и наличие крупных заказчиков, которые готовы сформулировать пожелания к продукту, которые они хотят, чтобы компания понимала, во что ей инвестировать свои деньги", - добавил глава Минцифры.

По словам министра, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть соответствующие поправки в законы, которые регулируют закупки госорганами и госкомпаниями. Президент дал поручение Госдуме ускорить рассмотрение и принятие этого законопроекта, сказал Шадаев.

"Я думаю, что механизм мы запустим до конца года в полном объеме, все проектные решения будут приняты, у нас появятся первые "дорожные карты", которые мы подпишем с такими компаниями", - сказал министр.

Он пояснил, что Минцифры пошло по пути определения системно значимых компаний, поскольку получило большое количество заявок на гранты от разработчиков общесистемного ПО.

"Когда мы в прошлом году запустили индустриальные центры компетенций (ИЦК) по отраслям, в которых участвовали крупные компании, мы параллельно запустили центры развития сквозных решений, которые нужны всем. И если по ИЦК у нас все случилось - они распределили гранты профильным заказчикам, получили хорошее плечо на софинансирование - то с точки зрения общесистемным решений, общесистемного ПО у нас возникли определенные сложности, потому что мы знали, что рынок очень конкурентный, и по отдельным позициям получили большое количество запросов на гранты", - рассказал министр.

"Честно говоря, нам было очень сложно отобрать лучшие решения в своем классе, поэтому мы тут сделали разворот в сторону системно значимых (компаний - ИФ)", - пояснил глава Минцифры.