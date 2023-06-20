Минобороны РФ сообщило о 14 попытках атак ВСУ в зоне СВО в минувшие сутки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Четырнадцать попыток атак вооружённых сил Украины (ВСУ) отразили российские военные на различных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"В течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "на донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики".

"В ходе боев уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.

По его словам, "нанесено огневое поражение четырём скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области".

"Общие потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Российские военные пресекли деятельность семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.

"На положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Харьковской области и ЛНР.

Конашенков заявил, что за сутки на данном направлении потери армии Украины составили: до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

"В районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва, а также южнее населенного пункта Кременная Луганской народной республики, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал представитель военного ведомства.

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщил он.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

Российские военные в течение суток нанесли удары по восьми складам с боеприпасами ВСУ.

"В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой народной республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, всего за сутки войсками РФ нанесены удары по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожено 13 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 066 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.