Общественную палату снова возглавила Лидия Михеева

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Лидия Михеева во вторник переизбрана на пост секретаря Общественной палаты восьмого созыва.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования членов Общественной палаты на первом заседании восьмого созыва организации.

Первым заместителем секретаря Общественной палаты избран Герой России Вячеслав Бочаров, заместителями Михеевой стали Александр Галушка, Владислав Гриб и Александр Школьник.

Также на заседании были определены 20 профильных комиссий Общественной палаты, которые будут работать в восьмом созыве.

Главой комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни на заседании была избрана президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, председателем комиссии по здравоохранению - главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия, комиссию по вопросам социального партнерства возглавил председатель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук был избран главой комиссии по добровольчеству и молодежной политике, председателем комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов стал глава регионального общественного объединения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.