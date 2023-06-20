Омбудсмен предложила компенсировать эвакуированным из граничащих с Украиной районов аренду жилья

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Эвакуированные из Белгородской области и других граничащих с Украиной районов люди, не живущие в пунктах временного размещения (ПВР), должны получить компенсацию за съем временного жилья, считает уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ко мне обращались люди, которые не размещены в ПВРах, но снимают квартиры, и они хотели бы получить компенсацию под наем. Это, скорее всего, федеральная тема, и я готова ее поднять, и думаю, что было бы справедливо, что те, кто проживает бесплатно на территории пунктов временного размещения, (...) быть в одинаковых условиях с теми, кто снимает жилье", - сказала Москалькова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в ходе поездки в Белгородскую область.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Во вторник, 20 июня, Татьяна Москалькова посетила Белгородскую область для проверки условий размещения эвакуированных жителей и встретилась с губернатором региона Вячеславом Гладковым.