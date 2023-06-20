Дума приняла закон об упоминании Японии в памятной дате окончания Второй мировой войны

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому памятная дата 3 сентября будет именоваться как "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)".

В настоящее время эта дата именуется как "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Авторами закона являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, группа депутатов от КПРФ и ряд сенаторов, в частности Григорий Карасин.

В пояснительной записке авторы отмечают, что "указанная дата прочно закрепилась в отечественной истории и общественном сознании не только как День окончания Второй мировой войны, но и День Победы над милитаристской Японией".

Кроме того, "на протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства, а одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза", отмечается в пояснительной записке.

Выбор даты парламентарии обосновывают тем, что 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии, явившегося одновременно завершающим актом как Советско-японской войны 1945 года, так и Второй мировой войны 1939-1945 гг. в целом. "В день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении дня 3 сентября праздником Победы (победным днем) над Японией", - говорится в документе.

Вместе с тем, сейчас в Российской Федерации праздник Победы над Японией имеет в основном региональное значение, так, в Сахалинской области 3 сентября назван Днем освобождения южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, указывается в документе.

Авторы подчеркивают, что указание в наименовании праздника именно на "милитаристскую Японию", "то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны".

В 2022 году правительство РФ не поддержало проект закона о переименовании 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Соответствующий отзыв на законопроект размещен в базе данных палаты парламента. Правительство отмечает в отзыве, что установленные федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" памятные даты и дни воинской славы России, отражающие исторические реалии Второй мировой войны, "не выделяют военные победы СССР над отдельными бывшими неприятельскими государствами, чтобы не допустить снижения восприятия роли советского народа в завершении Второй мировой войны".