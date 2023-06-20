ВС обязал налоговиков возвращать с процентами возникшую по ошибке властей переплату

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Налоговые органы должны возвращать бизнесу с процентами излишне уплаченный налог, если его внесение в казну произошло из-за ошибочных решений государственных или муниципальных органов, решил Верховный суд (ВС) РФ. До этого суды отказывали во взыскании процентов, если компании сначала добровольно платили в бюджет и лишь затем пытались вернуть свои средства.

Вопрос о пределах ответственности бюджета в подобных случаях судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ рассматривала на примере тяжб московских ООО "Фирма "Пантан"" и ООО "Красный дом" со столичными налоговыми инспекциями.

Компаниям пришлось платить за свои здания в Москве налог на имущество организаций в повышенном размере – по кадастровой стоимости, а не из среднегодовой. Этот налог – региональный, и власти составляют перечни объектов, за которые их владельцы должны платить налог по кадастровой стоимости. В статье 378.2 Налогового кодекса (НК) РФ оговорено, что в них могут включаться административно-деловые и торговые центры, а также нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые в качестве офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Московские чиновники сочли, что здание "Пантана" (943,3 кв. м) и два объекта "Красного дома" (9231,2 кв. м в общей сложности) соответствуют упомянутым критериям и начиная с 2016 года включали их в соответствующий перечень. Однако затем обе компании успешно оспорили в Мосгорсуде эти решения столичных властей и попытались вернуть переплату по налогам и проценты за время с момента уплаты до возврата им средств.

Однако налоговые органы вернули "Красному дому" и "Пантану" только суммы излишне уплаченных налогов - 30,87 млн рублей и 1,87 млн рублей соответственно. Оснований для начисления процентов (3,89 млн рублей и 480 тыс. рублей) они не увидели, так как компании добровольно уплатили налог, а значит речь идет об излишне уплаченной, а не о незаконно взысканной сумме. В первом случае, согласно статье 78 НК РФ, проценты не начисляются - в отличие от второго, когда это происходит на основании статьи 79 НК РФ.

В случае с "Красным домом" три инстанции согласились с позицией налогового органа. В деле "Пантана" первая и апелляция удовлетворили требования компании, но кассация в итоге отказала во взыскании процентов.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратились оба налогоплательщика, не согласилась с нижестоящими судами. Она напомнила, что по Конституции РФ у каждого есть право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями либо бездействием органов государственной власти и их должностных лиц.

По мнению коллегии, ситуация с переплатой, с которой столкнулись компании, относится не к переплате по собственной ошибке налогоплательщика, а к случаям неправомерно взысканных сумм налогов, и, значит, проценты должны начисляться. "Если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 Налогового кодекса), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам", - указала коллегия ВС РФ.

Она не согласилась с аргументом налоговиков о том, что проценты не подлежат оплате, поскольку компании самостоятельно уплачивали налог. "Способ исполнения налоговой обязанности – самостоятельно налогоплательщиком либо путем осуществления налоговым органом мер по принудительному взысканию – правового значения не имеет", - говорится в определениях ВС РФ. Иначе, по мнению коллеги, добросовестный налогоплательщик может оказаться в более обременительном положении, чем уклонявшиеся от уплаты налога лица.

Одновременно коллегия ВС РФ уточнила срок, в течение которого бизнес вправе инициировать возврат налога и процентов. На это у компаний есть три года с момента, когда им стало известно о факте возникновения излишнего налогообложения. По мнению СКЭС ВС РФ, этот срок должен исчисляться "со дня исполнения налоговой обязанности за истекший налоговый (отчетный) период".

Она отправила на новое рассмотрение споры "Красного дома" и "Пантана" в части исчисления процентов на новое рассмотрение. "Вопрос о своевременности обращения заявителя за возвратом сумм налога и начислением процентов <...> не являлся предметом рассмотрения судов, какие-либо выводы по данному вопросу в обжалуемых судебных актах отсутствуют", - указала коллегия.