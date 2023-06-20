РЭА Минэнерго аккредитовано как орган валидации и верификации парниковых газов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Росаккредитация внесла Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России в реестр аккредитованных лиц как орган валидации и верификации парниковых газов, подтвердив полномочия по проверке отчетов и климатических проектов отечественных компаний, сообщает агентство.

Уполномоченные сотрудники агентства смогут работать на всех объектах российского топливно-энергетического комплекса: в угольной, нефтегазовой, электро- и теплоэнергетической отраслях, а также в части транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам.

Отмечается, что РЭА Минэнерго будет сотрудничать с Аналитическим центром ТЭК в части климатических проектов: АЦ ТЭК будет сопровождать проекты, разрабатывать документацию и готовить отчеты о мониторинге, а агентство - выступать валидатором или верификатором проектов.

"Такое партнерство позволит компаниям получить полностью подготовленный климатический проект "под ключ" – от выбора потенциальных направлений работы до выпуска углеродных единиц", - приводятся в сообщении слова руководителя АЦ ТЭК по консалтингу Дениса Дерюшкина.

На данный момент в реестре аккредитованных лиц зарегистрировано 19 органов по валидации и верификации парниковых газов, при этом аккредитации двух органов приостановлены (ООО "Проммаш Тест Экология" и МГТУ имени Н.Э. Баумана), а еще одного - отозвана (ФГБУ Институт глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля).