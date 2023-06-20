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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Банкир Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет за незаконный вывод из РФ 1,6 млрд рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Моралеса-Эскомилью виновным в инкриминированном преступлении. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В суде установлено, что Агустин Моралес-Эскомилья в 2013 году являлся фактическим владельцем ОАО АКБ "Смартбанк".

"Действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк", - сообщили в прокуратуре.

При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, "содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 млрд рублей".

В ходе расследования с Моралесом-Эскомильей было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому им полностью выполнены, отметили в Генпрокуратуре.

Моралес-Эскомилье осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного, в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A.

По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдавия в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк, а также его предполагаемый сообщник Вячеслав Платон в настоящее время находятся в международном розыске.

Агустин Моралес-Эскомилья АО КБ "Молдиндконбанк" BC Moldindconbank S.A. Владимир Плахотнюк
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