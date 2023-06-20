МИД сообщил о первых российско-китайских консультациях по биологической безопасности

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Первые российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности состоялись во вторник в Москве, сообщает МИД РФ.

"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как заявили в МИД РФ, "встреча подтвердила единство подходов России и Китая к проблематике биологической безопасности".

"Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего, в рамках КБТО, ООН и ШОС", - говорится в сообщении.